大阪・関西万博で８月１３日夜、地下鉄の運転見合わせにより多くの帰宅困難者が出たことについて博覧会協会が会見を開き、「大変心苦しい」と話しました。万博会場に繋がる唯一の鉄道・大阪メトロ中央線で８月１３日午後９時半ごろ、電車への電力供給が止まり、一部区間で１４日午前５時半前まで運転取りやめが続きました。多くの来場者が帰宅困難となり、夢洲駅がごった返したため、万博会場は帰宅困難者の待機場所として開放