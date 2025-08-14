ミャンマーを拠点とした特殊詐欺をめぐる事件で、名古屋市の男子高校生を、海外で詐欺に加担させるため空港に連れ去ったとして、31歳の男が再逮捕されました。再逮捕されたのは、住所不定・無職の丸杉龍実容疑者(31)です。警察によりますと、丸杉容疑者は去年11月から12月にかけ、名古屋市内に住む16歳の男子高校生を海外に連れ去る目的で誘い出し、中部国際空港の駐車場まで車に乗せて誘拐した疑いが持たれています。