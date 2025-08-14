YouTubeもNetflixもない時代、人々を夢中にさせた“物語り”の芸があった--。“たまたま”講談界に入った四代目・玉田玉秀斎（たまだ・ぎょくしゅうさい）が、知られざる一門の歴史物語をたどります。▼みなさん、こんにちは日本の伝統話芸、講談を生業としております四代目・玉田玉秀斎と申します。これから始まる連載「物語りの遺伝子“忍者”を広めた講談・玉田家ストーリー」、どうぞよろしくお願いいたします。さて