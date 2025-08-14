下関の夏の風物詩関門海峡花火大会が昨夜行われ、1万8000発の花火が夜空を彩りました。関門海峡花火大会は、お盆を故郷で過ごす人たちにも楽しんでもらおうと毎年8月13日に行われています。花火の打ち上げは午後8時から始まり、下関市側から1万500発北九州市の門司区側からは7500発、あわせて去年より3000発多い1万8000発の花火が打ち上げられ、真夏の夜空を彩りました。北九州市側からの花火の打ち上げは、1988年からですが、下関