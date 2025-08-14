日本海の低気圧がきょう14日は北海道付近に近づき、あす15日は通過する見通しです。その影響で、きょうからあすにかけて北海道から北陸では雲が多くなり、あすを中心に雨が降りやすいでしょう。きょうからあすにかけて、関東から東海は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、高気圧に覆われる近畿から九州は概ね晴れる見込みです。ただ、関東から九州では、きょうあすともに午後を中心に大気の状態が不安定となりやすく、所々でにわ