13日、金沢市の浅野川大橋で車同士が正面衝突する事故があり、50代の男性1人が意識不明の重体となっています。 事故があったのは、金沢市主計町の浅野川大橋です。警察によりますと、13日午後3時半頃、東山方向から大手町方向に向かっていた軽自動車が対向車線にはみ出し、普通自動車と正面衝突しました。 この事故で、軽自動車を運転していた金沢市の50代男性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。