今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【ギター】Mrs. GREEN APPLE/クスシキ Acoustic Arrange.Ver 【多重録音】』というビッ栗さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）どうも、ビッ栗です！ミセスに初挑戦してみました。過去イチ難しかったかもしれない﻿【ギター】Mrs. GREEN APPLE/クスシキ Acoustic Arrange.Ver 【多重録音】TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールのオープニングテーマ『