【ジュラシック・パークIII プテラノドン】 2026年11月～2027年2月 発売予定 価格：175,890円（ボーナス版） プライム1スタジオは、1/6スケールスタチュー「ジュラシック・パークIII プテラノドン」を2026年11月～2027年2月に発売する。価格はボーナス版が175,890円。 本製品は2001年に公開された映画「ジュラシック・パ}