きょうも西日本を中心に朝から気温が上昇しています。日中の最高気温は、福岡県久留米市や大分県日田市などで37℃。佐賀市や熊本市、山口市などで36℃と、体温並みの暑さが予想されています。大雨による被害があった地域では復旧作業をする際に熱中症対策を徹底してください。また、熱中症警戒アラートは24府県で発表されています。対象のエリアではこまめに水分をとるなどの対策が必要です。