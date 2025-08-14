愛知県岩倉市のアパートで8月13日、男性の遺体が見つかった事件で、逮捕された男が、男性との間に金銭をめぐるトラブルがあったという趣旨の供述をしていることがわかりました。名古屋市南区の会社員・木山隼人容疑者(22)は、8月11日から13日までの間に、自宅などで加藤宏之さん(56)の頭や顔を瓶で複数回殴るなどの暴行を加え、死亡させた疑いで逮捕され、容疑を認めています。加藤さんは、木山容疑者が管理人だった無