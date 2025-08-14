日経平均株価は、13日も最高値を更新し、4万3000円台で取引を終えました。景気の上向きを感じてもおかしくない数字ですが、実際はどうなんでしょうか。（「news23」8月13日の放送より）【写真を見る】今「新NISA」を始めるのは？専門家のアドバイス日経平均2日連続で最高値更新「儲かった」一方、「ピンとこない」13日、日経平均株価の終値は4万3274円と、2日連続で最高値を更新。都内にある証券会社では「売却」「投資」そんな