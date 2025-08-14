違法薬物のコカインを使用して車を運転し、追突事故を起こしたとして、警視庁は１４日、東京都江戸川区西葛西、タクシー運転手の男（２６）を自動車運転死傷行為処罰法違反（薬物影響危険運転致傷）容疑で再逮捕したと発表した。再逮捕は１３日。発表によると、男は７月５日午前９時５分頃、江戸川区船堀の都道で、コカインの影響で正常な運転が困難な状態で自家用車を運転し、都内の２０歳代男性の軽自動車に追突して男性に肋