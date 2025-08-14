記録的な大雨から3日目を迎えた熊本県では、朝から気温が32℃に上がるなか、安否不明者の捜索活動や災害廃棄物の収集などが進められています。記者「熊本市中央区のごみステーションです。家具や畳など、災害廃棄物が山積みになっています」熊本市を流れる坪井川と井芹川の周辺で浸水被害が相次いだため、ごみ収集場は災害廃棄物であふれ返っています。熱中症警戒アラートが発表され、熊本市は午前10時時点で気温が32℃に上がるな