日経平均株価は連日の史上最高値更新から一転、14日は値を下げました。6日連続上昇の過熱感を警戒し利益確定の動きが見られています。午前の終値は13日に比べて548円4銭安い、4万2726円63銭でした。また為替相場も1ドル＝146円台と円高に進んでおり、東京株式市場には重しとなっています。