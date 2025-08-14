アメリカのトランプ大統領はロシアのプーチン大統領と15日に行う首脳会談について、うまくいけばその直後にウクライナのゼレンスキー大統領も加えた3者会談を開きたいとの意欲を示しました。トランプ大統領：最初の米ロ会談がうまく行けば、直後に2つ目の会談を開きたい。プーチン氏とゼレンスキー氏が望むなら私も加わる会談だ。トランプ氏は13日、「私が納得できる回答が得られず、適切でないと感じたら、2つ目の会談はない」と