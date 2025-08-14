前日終値から一時600円超下げた日経平均株価を示すモニター＝14日午前、東京都港区の外為どっとコム14日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅に反落した。一時、前日終値から600円超下げ、節目の4万3000円を割り込んだ。前日までに2日連続で史上最高値を更新した反動で、相場の過熱への警戒感が広がり、当面の利益を確定する売り注文が優勢となった。午前終値は前日終値比548円04銭安の4万2726円63銭を付けた。T