【NASCAR】第24戦 Go Bowling／ワトキンスグレン・インターナショナル（日本時間8月11日）【映像】カメラにレースカー直撃！映像「消えた」衝撃の瞬間アメリカの人気ナンバーワンレース、NASCAR（ナスカー）の第24戦が開催された。レース中盤、接触で弾かれたマシンがコースアウトした際に、カメラを直撃して映像が途絶えるシーンがあり、放送席とファンを驚かせている。ステージ2もあと1周で終わるという時に、突然、ジョン・