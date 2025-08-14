大阪メトロの運転見合わせで13日、大阪・関西万博からの帰宅困難者が相次ぎ、会場周辺には一時、3万人ほどが滞留したとみられることがわかりました。大阪・関西万博の会場は通常より30分遅い午前9時半にオープンしました。13日午後9時半ごろ、会場に向かう唯一の鉄道ルートの大阪メトロ中央線での送電線トラブルにより、14日午前5時半ごろまで一部区間で運転見合わせが続きました。博覧会協会によると、3万人ほどが一時、会場とそ