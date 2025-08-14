今月、4枚目アルバム「KARMA（カルマ）」を発表するStray Kids（ストレイキッズ）が13日、新曲のミュージックビデオの一部を公開した。公式SNSチャンネルに「KARMA」のマッシュアップビデオを公開したもの。マッシュアップビデオとは、新アルバムに収録された音源の一部を事前に披露するStray Kidsのコンテンツを指す。タイトル曲「CEREMONY（セレモニー）」や「CREED（クリード）」、「0801」など、9曲の一部が公開された。韓国メ