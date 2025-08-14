秋の訪れを感じる「オータムアフタヌーンティー」が、小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの「ラウンジ サウスコート」で開催されます。2025年9月1日から11月30日まで、秋の味覚を存分に楽しめるスイーツやセイボリーが揃い、旬の食材が満載。栗やカボチャ、サツマイモ、キノコなど秋の味覚を使ったメニューが、贅沢なひとときを演出。紅茶やコーヒーなどと