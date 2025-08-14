西安国際港駅では8月13日、太陽光パネルを積んだ55個のコンテナを載せた中欧班列（中国と欧州を結ぶ国際貨物列車）X9043便が出発しました。列車は西へ向かい、新疆ウイグル自治区のホルゴスで国境を越えてカザフスタンに入り、カザフスタンを横断し、カスピ海を越えてアゼルバイジャンのバクーに向かいます。西安を起点とする中欧班列（西安）の累計運行本数はX9043便をもって3万本を超え、西安国際港駅は中国で初の中欧班列の出発