佐渡市で20代の男2人が、傷害・恐喝未遂の容疑で逮捕されました。逮捕されたのは佐渡市の会社員の男（26）と、無職の男（20）の2人です。警察によりますと8月2日の深夜、佐渡市千種の路上で2人が、20代の男性に暴行を加え、金銭を脅し取ろうとした疑いがもたれています。男らは共謀して、面識のある20代の男性に対し転倒させて馬乗りになり首を絞めるなどした上、「いろいろムカついているんだわ」「腹一発ずつもらうか、金かな」