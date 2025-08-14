ドイツ王者バイエルンのフランス代表FWキングスレー・コマンは、クリスティアーノ・ロナウドを擁するサウジアラビアのアル・ナスルへの移籍が決定的となった。その後釜として報じられたのが、かねてより関心が伝えられてきたレアル・ソシエダの久保建英だ。スペインメディア『GOL DIGITAL』は、「バイエルンは新たなウインガーを探している可能性があり、レアル・ソシエダの選手が主なターゲットの一人となっている」と報じ