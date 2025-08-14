郷土から出征した人たちはいつ、どこで亡くなったのか−。西日本新聞は福岡県遺族連合会の協力を得て同会が30年前にまとめた県内の戦没者名簿をデジタルデータ化し、分析した。日中戦争から太平洋戦争、戦後に至る10年間に戦死・戦病死した5万9308人のうち、7割超の4万5318人が、太平洋戦争の戦況が悪化していた1944年3月以降に亡くなっていたことが判明。戦線の拡大とともに激戦地で死亡者が急増した実態も浮かび上がった。福