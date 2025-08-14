8月14日朝早く、三重県津市で自転車に乗っていた男性が倒れて死亡しているのが見つかり、警察がひき逃げ事件として調べています。警察によりますと、14日午前5時ごろ、津市納所町の県道で「男性と自転車が倒れている」と110番通報があり、全身を強く打っていた大川覚さん(69)の死亡がその場で確認されました。現場には車の部品が落ちていたということで、警察は自転車に乗っていた大川さんが車にはねられたひき逃げ事件と断