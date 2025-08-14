実業家の三崎優太氏が１４日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自身の名を使った投資詐欺事件に憤りをあらわにした。北海道・函館中央警察署は１３日、同市内に住む６０代の男性がＳＮＳ型投資詐欺の被害に遭い、計１２００万円を騙し取られたことを発表した。男性は６月中旬ＹｏｕＴｕｂｅの広告から「三崎優太」を名乗る人物とＬＩＮＥでつながり、投資のアプリを勧められ、株の運用を開始。計１２００万円をネットバンキングに