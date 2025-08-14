元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子が、同じく元ＡＫＢ４８でタレントの峯岸みなみさんとの２ショットを披露した。１４日までに更新した自身のインスタグラムに「少し前みいちゃんに会いに念願の初岡崎やっと遊びに行けた〜会いたかったよ〜！！！」とつづり、峯岸みなみさんに会いに岡崎を訪れたことを報告。続けて「最高の３日間本当に本当に本当にありがとう極上の愛に満たされみいちゃんと岡崎が大好きになった息子でし