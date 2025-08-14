◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場）追い切り＝８月１４日、函館競馬場重賞３勝目を狙うアルナシーム（牡６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）が主戦の藤岡佑介騎手＝栗東・フリー＝を背に芝コースで最終追い切りを行った。この日は馬場の外めを回りつつ、人馬のリズムを合わせるようにゆったりとした走り。力むことなく、スムーズに駆け抜けた。１週前に同じく芝コースの併せ馬でしっかりと負荷をかけてお