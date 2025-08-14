すかいらーくホールディングス [東証Ｐ] が8月14日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結最終利益は前年同期比25.2％増の78.8億円に伸び、通期計画の148億円に対する進捗率は53.3％に達し、さらに前年同期の45.1％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終利益は前年同期比9.8％減の69.1億円