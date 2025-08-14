これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、怪談の語り部としても活動する川奈まり子が、とっておきの怖い話や不思議な話をルポルタージュ。読んだら最後、逃げ場なし。＊＊＊好美さん（仮名）は岡山の総合病院に三十年あまり勤続している看護師だ。特にいわく因縁のある病院ではないものの、長年の間には奇妙な現象を何度か目の当たりにしたという。ことに、2024年5月中旬のある日を境に頻度を増したと思う、とのこと。