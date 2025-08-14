【前後編の後編／前編を読む】60歳男性の人生を決定づけた、30年前の「出られなかった電話」事件はバブルの狂乱の果てに起きたバブル前夜に社会人となった藤倉貴敏さん（60歳・仮名＝以下同）は、「世の中がパッパラパーだった」という浮かれた時代を過ごした。だがバブルが崩壊すると、心に刻まれる悲劇を目の当たりにし、また彼自身もリストラ危機、会社の吸収合併という憂き目にあう。その過程では、時代を生き延びた同志と