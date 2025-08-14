【前後編の前編／後編を読む】「『あの子は浮気しているよ…』認知症の義母の言葉は本当なのか嫉妬と不安に導かれた60歳夫の選択とその後生涯でたった一度、不倫をしたという人もいれば、何度も繰り返す人もいる。もちろん、結婚したら一度も浮気などしない人もいるだろう。人はなぜ不倫をするのか。もともと本人がもっている「恋愛体質」のせいなのか、あるいは「出会いを引き寄せる力」なのか、はたまた「モテたい欲求の強弱