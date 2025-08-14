アメリカ南部テキサス州で13日、スクールバスが横転しバスに乗っていた43人全員がけがをしました。地元当局によりますと、テキサス州リーンダーで13日午後、スクールバスが横転しました。このバスには子ども42人と運転手が乗っていて、このうち12人が病院に搬送されました。1人が重体、2人が重傷で、他の40人もけがをしましたが、いずれも軽傷とみられています。現場は緩やかなカーブになっていて、地元当局は何らかの理由でバスが