午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３８０、値下がり銘柄数は１１７０、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、電気・ガス、銀行、証券・商品など。値下がりで目立つのは機械、その他製品、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS