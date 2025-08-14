「寿命があと半月だったら」と考えてスケジュールを組むという（写真：Kazpon／PIXTA）忙しいビジネスマンがつい疎かにしがちなのが「家族との時間」や「じゅうぶんな睡眠時間」といった、仕事に直接関係のない時間。ですが、放送作家の野呂エイシロウ氏によれば、こうした時間をきちんと管理することこそが、仕事をうまく回すためには重要だそうです。そこで本稿では、多くの人気番組を手掛けてきた野呂氏がこれまでの経験から編