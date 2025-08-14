デフレが終わり、投資は「必修科目」になったという（写真：タカス／PIXTA）30年にわたって続いたデフレの時代が終わりを迎えたいま、「投資は『資金に余裕がある人がやるもの』から、皆がやるべきもの、つまり『必修科目』へと様変わりした」。経済評論家の故・山崎元氏が最も信頼した個人投資家・水瀬ケンイチ氏は、そう指摘します。そんな水瀬氏が、たとえ時代が変わっても変わらないという「投資の基本的な原則」とは。同氏の