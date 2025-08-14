エンゼルス戦の1回、トラウトを見逃し三振に仕留めたドジャース・大谷＝アナハイム（共同）ドジャースの先発大谷とエンゼルスの3番トラウトは13日、2023年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝以来の対決を迎えた。一回の第1打席は、マウンド上の大谷がフルカウントからスイーパーでトラウトを見逃し三振に封じた。WBCでは3―2の九回2死で対戦し、マウンド上の大谷が米国代表の主砲トラウトを空振り三振に仕留