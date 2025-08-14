Samsung子会社のSamsung Displayが競合相手である中国のBOEを相手取って起こした訴訟で、アメリカ国際貿易委員会(ITC)がBOEに対して「長期にわたるアメリカへの製品輸入禁止」という厳しい処分を下しました。14년 8개월간 미국서 中 OLED 퇴출...삼디 기술 탈취 미국서 제동https://www.chosun.com/eco