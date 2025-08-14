Appleは例年9月に新型iPhoneの発表イベントを実施しています。2025年9月には新しいiPhone 17シリーズを含む、合計7つの新製品を発表すると、Apple製品に詳しいメディアの9to5Macがウワサをまとめています。New Apple products are coming soon: iPhone 17 and more - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/08/13/new-apple-products-launching-next-month-heres-whats-coming/9to5Macは複数の情報源から、2025年9月の新製品発表会でお