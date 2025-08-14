2026年3月よりシンガポール航空グループのLCC（格安航空会社）、スクートが、2026年3月1日より羽田〜シンガポール線を開設すると発表しました。同社はシンガポール航空のグループ会社のLCCで、これで日本路線は成田・羽田・関西・新千歳・沖縄（12月開設予定）の5都市、週45便になるとのことです。【画像】終電でも余裕？これが「SQ直系LCCの羽田線」ダイヤです羽田〜シンガポール線は毎日運航となり、同社の主力機である「ボ