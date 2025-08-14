アジア株米国の積極利下げに期待、ベッセントが150bp以上の利下げを要求豪州株最高値 東京時間11:08現在 香港ハンセン指数 25712.52（+98.85+0.39%） 中国上海総合指数 3697.27（+13.80+0.37%） 台湾加権指数 24272.52（-97.50-0.40%） 韓国総合株価指数 3223.21（-1.16-0.04%） 豪ＡＳＸ２００指数 8894.70（+67.59+0.77%） アジア株はまちまち。米国の積極利下げ期待が高まって