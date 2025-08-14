敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席に放った三塁打で、またメジャー史にその名を刻んだ。先発投手としてマウンドに上がる前、初回表の攻撃で大谷が快足を飛ばした。エンゼルスの先発ヘンドリックスの6球目をライトへ弾き返して三塁打。続くベッツの左前打で先制のホームを踏んだ。MLB公式サイトのサラ・ラングス