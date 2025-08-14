弁護士ドットコムは一時ストップ高の水準となる前営業日比７００円高の３７８０円に買われた。同社は１３日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算にあわせて、東証プライム市場への市場区分変更申請を行ったと発表した。指数連動型ファンドの資金の流入による株高効果への期待の高まりから、買いが入っている。 ４～６月期は売上高が前年同期比１５．３％増の３８億２００万円、営業利益