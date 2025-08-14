話し合いで離婚が成立せず、調停になることも。しかし、調停委員を味方につけてしまう旦那さんもいるようで？今回は、そんな離婚調停で起きた出来事をご紹介します。こんな優しそうな旦那さんが…「モラハラ夫との離婚話が進まず、離婚調停することになりました。夫は外面がいいので、調停委員の人たちは夫に好印象を抱いていました。しかも『奥さんもいい加減許してあげたら？ちょっと大げさなんじゃない？』『旦那さん反省し