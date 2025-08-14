ガールズグループIVE（アイヴ）が、14日までに公式SNSで、25日に発売する4枚目のミニアルバム「IVE SECRET（アイヴ・シークレット）」のトラックリストを公開した。アルバムには、タイトル曲「XOXZ」や「Wild Bird」など、6曲が収録される。3枚目のミニアルバム「IVE EMPATHY（アイヴ・エンパシー）」に続き、7カ月ぶりの発表となる。「XOXZ」は、WONYOUNG（ウォニョン）が作詞、LIZ（リズ）が収録曲「Midnight Kiss」の作詞に参加