和心がストップ高の５６２円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を４億円から５億２０００万円（前期比２５．０％増）へ、純利益を３億５０００万円から５億円（同２８．５％増）へ上方修正したことが好感されている。 売上高は２８億円（同３３．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、「かんざし屋ｗａｒｇｏ」「北斎グラフィック」「箸や万作」などを運営す