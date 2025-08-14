「父のメダルの国籍は、まだ日本のままです。私が生きている間に正すことはできるでしょうか」白髪の老人の眼差しが一瞬揺れた。“マラソンの英雄”孫基禎（ソン・ギジョン）選手（１９１２〜２００２）の息子、ソン・ジョンインさんだ。今年８２歳の彼と、７日、横浜の自宅で会った。「恨みも、憎しみもありません。ただ一つ切実な願いがあります。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が父の国籍を韓国に戻すことです。これが私の最