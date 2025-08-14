ソウルの有名ビジネスホテルの客室の天井でキノコが育っているという目撃談がオンラインコミュニティで拡散している。「ずさんな管理」への物議が大きくなったことを受け、ホテル側は「本来整備中で『販売不可』状態の部屋だったが、スタッフのミスで部屋が割り当てられた」と釈明した。社会人用匿名コミュニティ「ブラインド」に１２日、「どれだけ客室の管理を怠れば天井にキノコが咲くのか」というコメントと共に客室内部の写真