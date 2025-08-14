キングジムは、PC/スマホどちらでも手軽にラベルが作れるラベルプリンター“テプラ”「PRO SR-R5600P」を2025年9月18日（木）より発売します。実売価格は2万4200円（税込）。 テプラ「PRO SR-R5600P」 記事のポイント PCとスマートフォンどちらからでも簡単にラベル作成ができる業務向けテプラ。4〜24mmまで幅広いテープ幅に対応しているので、商品管理用の小さなラベルから注意喚起用の目立つラベルまで多彩なラベルを