ファインズ [東証Ｇ] が8月14日昼(11:30)に決算を発表。25年6月期の経常利益(非連結)は前の期比1.2％増の3.4億円になり、従来予想の3.3億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。26年6月期も前期比20.0％増の4.1億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の経常利益は前年同期比33.9％増の1.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の14.8％→20.7％に大幅上昇した。 株探ニュース